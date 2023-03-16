Контрактник ЧВК «Вагнер» из Беларуси получил 9 лет лишения свободы в Украине

Гражданин РБ Андрей Герилович, воевавший в Украине по контракту c ЧВК «Вагнер», приговорен к 9 годам лишения свободы, сообщают украинские медиа.

Герилович подписал сделку со следствием о признании вины, что позволило ему избежать максимального наказания (статья предусматривает до 10 лет лишения свободы).

Согласно материалам дела, Герилович 10 июля 2022 года Герилович приехал в деревню Молькино под Краснодаром, где находится крупный полигон. В тот же день он подписал контракт с ЧВК «Вагнер». По контракту ему полагалась зарплата в 240 тысяч российских рублей в месяц и дополнительно 5 тысяч «полевых выплат». После 10 дней обучения на полигоне Гериловича перебросили в Светлодарск (Бахмутский район). 21 июля он участвовал в боях возле Семигорья, Кодема и Отрядовки, а 16 ноября попал в плен.

Ранее в Украине приговорили к 10 годам лишения свободы Максима Зезюльчика, который вовевл в составе российской ЧВК «Редут».