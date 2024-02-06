Фермеры Латвии потребовали запретить импорт российской и белорусской сельхозпродукции

Латвийские фермеры в понедельник провели акцию протеста сразу в 16 городах страны, потребовав, в числе прочего, запретить импорт и транзит российской и белорусской сельхозпродукции.

«ЕС позволяет импортировать кровавое российское зерно на наш общий рынок и транспортировать его через европейские порты и терминалы. Одной рукой мы помогаем украинцам, а другой рукой позволяем агрессору красть зерно в Украине и с огромной прибылью продавать его в Европе. Мы требуем отсечь Россию от этого способа финансирования войны», — цитирует агентство AFP организатора акции, лидера общества «Крестьянский сейм» Юриса Лаздиньша.

Участники акции приехали в центры 16 городов Латвии — но не в столицу, Ригу — на сотнях своих тракторов. В Ригу они обещают приехать, если правительство до 12 февраля не пойдет им навстречу.

Помимо запрета на импорт сельхозпродукции из России и Беларуси, фермеры требуют снизить налог на добавленную стоимость на выращиваемые в Латвии фрукты, ягоды и овощи, сократить бюрократические издержки в сельскохозяйственной отрасли, а также облегчить доступ к программам страхования и источникам пополнения оборотных средств.