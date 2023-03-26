Пентагон сдержано ответил на заявление Путина о ядерном оружии в Беларуси

Министерство обороны США заявило, что не видит никаких признаков того, что Россия готовится применить свое атомное оружие.

Таким образом Пентагон ответил на заявления президента Владимира Путина о намерении разместить в Беларуси тактические ядерные заряды, передает BBC.

"Мы видели сообщения о заявлениях России и будем продолжать следить за ситуацией, - сказано в заявлении американского оборонного ведомства.

"Мы не увидели никаких оснований для корректировки нашей собственной стратегической ядерной позиции и никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие. Мы по-прежнему привержены коллективной обороне альянса НАТО", - добавили в Пентагоне.