Последнее обновление: 25.03.2023 20:45

Лукашенко уговорил Путина на тактическое ядерное оружие в Беларуси

Россия намерена разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие, заявил сегодня Путин.

Он утверждает, что договорился об этом с Лукашенко и что такое размещение будет сделано без нарушения режима нераспространения ядерного оружия.

Путин также сказал, что Россия уже помогла переоборудовать несколько белорусских военных самолетов для применения тактического ядерного оружия и передала Минску ракетные комплексы "Искандер", которые могут нести такие заряды.

"Поводом послужило заявление замминистра обороны Великобритании, что они собираются поставлять снаряды на Украину с обедненным ураном", - сказал Путин.

"Но даже вне контекста этих событий Александр Григорьевич Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Беларуси российское тактическое ядерное оружие", - уточнил Путин.

Ранее по теме


<Февраль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
6789101112
Март 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование