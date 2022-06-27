Страны G7 обеспокоены решением передать Минску ракеты, способные нести ядерный заряд

Страны "Большой семерки" встревожены информацией о том, что Россия может предоставить Беларуси ракеты, которые могут оснащаться ядерным боезарядом, говорится в итоговом заявлении лидеров G7.

Они также осудили использование Россией "неоправданной риторики в ядерной сфере" и призвали Москву следовать ее международным обязательствам в сфере оружия массового поражения, передает Интерфакс.

На прошлой неделе Путин сообщил на встрече с Лукашенко, что решил передать Минску ракетные комплексы "Искандер М", "которые могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении".