Последнее обновление: 28.06.2022 11:06

Песков уточнил: Россия передаст Беларуси Искандеры, но не ядерные заряды

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин на переговорах с Лукашенко говорил лишь о передаче Беларуси Искандеров, а не ядерных зарядов.

«Президент не говорил об этом. Он говорил о комплексах, которые технически способны нести разные виды оружия», — заявил Песков, отвечая на вопрос, стоит ли сейчас вопрос о передаче Минску ракет с ядерным оружием, сообщает «РИА Новости».

«Уже в течение ближайших нескольких месяцев передадим Беларуси ракетно-тактические комплексы «Искандер-М», которые, как известно, могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты. Причем как в обычном, так и в ядерном исполнении», — сказал Путин на переговорах с Лукашенко.

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