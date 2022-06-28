Песков уточнил: Россия передаст Беларуси Искандеры, но не ядерные заряды

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин на переговорах с Лукашенко говорил лишь о передаче Беларуси Искандеров, а не ядерных зарядов.

«Президент не говорил об этом. Он говорил о комплексах, которые технически способны нести разные виды оружия», — заявил Песков, отвечая на вопрос, стоит ли сейчас вопрос о передаче Минску ракет с ядерным оружием, сообщает «РИА Новости».

«Уже в течение ближайших нескольких месяцев передадим Беларуси ракетно-тактические комплексы «Искандер-М», которые, как известно, могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты. Причем как в обычном, так и в ядерном исполнении», — сказал Путин на переговорах с Лукашенко.