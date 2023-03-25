Совмин Беларуси утвердил порядок взыскания заработной платы

Совмин Беларуси постановлением №203 от 23 марта 2023 года утвердил порядок вынесения нанимателю и исполнения требования об устранении нарушений законодательства о труде в отношении обеспечения выплаты заработной платы, а также порядок вынесения решения о взыскании заработной платы.

«Основанием для начала проведения Департаментом госинспекции труда мероприятий по подтверждению факта невыплаты заработной платы является получение информации о невыплате или неполной выплате нанимателем в установленный срок заработной платы, полученной от правоохранительных, иных государственных органов, организаций или физических лиц, а также размещенной в СМИ», - говорится в комментарии Минтруда РБ.

Далее, Департамент не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем получения документального подтверждения факта задолженности по заработной плате, выносит обязательное для исполнения нанимателем требование об устранении нарушений.

«Срок устранения нарушения устанавливается требованием и, как правило, не превышает 15 рабочих дней», - подчеркивается в комментарии.

В случае неисполнения нанимателем требования об устранении нарушений в установленный срок, Департамент не позднее десяти рабочих дней со дня истечения этого срока вправе вынести решение о взыскании заработной платы.

На основании решения возбуждается исполнительное производство, а взыскание задолженности по заработной плате будет осуществляться судебными исполнителями в порядке, установленном законодательством об исполнительном производстве.

Постановление вступает в силу 11 апреля 2023 года.