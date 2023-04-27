Средняя зарплата в Беларуси в марте 2023 года выросла на 126,4 рубля

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в марте 2023 года составила 1814,2 рубля и выросла на 126,4 рубля по сравнению с февралем.

В феврале средняя зарплата по сравнению с январем выросла на 2,9 рубля.

Номинальная начисленная зарплата – зарплата до вычета подоходного налога по ставке 13% и 1% обязательного страхового взноса в Фонд соцзащиты.

Реальная заработная плата в марте 2023 года выросла на 7,1% к марту 2022 года. За январь-март 2023 года рост зарплаты составил 1,7% к уровню аналогичного периода прошлого года.

Номинальная начисленная средняя зарплата работников Минска за март составила 2512,4 рубля, Минской области - 1830,8 рубля, в Гомельской – 1633,4 рубля, Брестской – 1575,7 рубля, Гродненской -1609,8 рубля, Витебской - 1502,4 рубля, Могилевской – 1478,1 рубля.

Самая большая начисленная среднемесячная заработная плата в марте досталась работникам в секторе "информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания" и составила 7232,2 рубля. На втором месте находится деятельность пассажирского воздушного транспорта – 4217,2 рубля, на третьем –«вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования» - 3465,7 рубля.

Меньше всего начислено в марте работникам парикмахерских и салонов красоты – 951,4 рубля; деятельность библиотек, архивов, музеев и прочая деятельность в сфере культуры – 1040,2 рубля; деятельность по уходу в специализированных учреждениях и предоставление социальных услуг – 1059,1 рубля.