Минтруда РБ перечислило изменения в выплате больничных с 1 июля 2024 года

В Беларуси с 1 июля 2024 года изменится порядка назначения пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам, напомнило Минтруда РБ.

В частности, минимальный размер больничных с 1 июля будет рассчитываться из размера минимальной заработной платы (МЗП): в действующем порядке расчета это 50 % БПМ в среднем на душу населения или 183,90 руб.

Увеличится размер больничных для граждан работающих 10 лет и более. Для граждан, имеющих стаж работы с уплатой взносов в бюджет фонда 10 лет и более, больничный с первого дня болезни будет оплачиваться в размере 100 процентов утраченного заработка.

Для граждан со стажем менее 10 лет больничный с первого дня болезни будет оплачиваться в размере 80 процентов утраченного заработка.

В действующей редакции пособие по временной нетрудоспособности первые 12 дней возмещает 80 процентов утраченного заработка, остальные дни болезни – 100 процентов.

«Для работающих граждан, имеющих право на пособие с первого дня в размере возмещения 100 процентов утраченного заработка (пособие по уходу за ребенком, по беременности и родам и т.д.), подходы не изменились», - подчеркнули в ведомстве.

Увеличится размер среднедневного заработка, применяемого для расчета больничных: в расчет будут включаться все выплаты, на которые начисляются обязательные страховые взносы в бюджет фонда на социальное страхование по всем работодателям (в том числе бывшим) в расчетном периоде.

В действующей редакции в расчет среднедневного заработка включаются только выплаты, связанные с трудовым результатом (в расчет не включаются единовременные выплаты – материальная помощь, пособие на оздоровление и др.) и только по текущему работодателю.

Больничные будут назначаться только по основному месту работы с учетом заработка у всех работодателей. По месту работы по совместительству больничные будут назначаться только при отсутствии основного места работы. При этом назначение будет производиться только по одному из мест работы по совместительству (по выбору работника).

Работодатель на основании данных, предоставленных Фондом соцзащиты, рассчитает и выплатит пособие с учетом заработной платы со всех мест работы.

В действующей редакции – пособие назначается у каждого работодателя, с которым оформлены трудовые отношения на дату открытия больничного с учетом заработка у данного работодателя.

Право на больничные будет определяться при условии нетрудоспособности по всем местам работы. В действующих условиях пособие назначается только по тем местам работы, по которым работник предоставил документ, подтверждающий временную нетрудоспособность.

При определении расчетного периода будут учитываться календарные дни 18 месяцев (за исключением периодов простоев и отпусков за свой счет по инициативе нанимателя, периодов временной нетрудоспособности и периодов получения иных социальных выплат).

Установленный расчетный период позволит исключить случаи искусственного завышения среднедневного заработка и максимально справедливо определить сумму больничного с учетом участия граждан в системе государственного социального страхования.

В действующей редакции – в расчете больничного учитываются 6 месяцев в период занятости.