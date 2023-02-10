Лукашенко занялся зарплатами владельцев торговых сетей

Лукашенко потребовал от Госконтроля разобраться с зарплатами владельцев торговых сетей, поручив госсми сообщить о фактах превышения зарплат руководителей таких сетей над зарплатами нанятых работников.

"Вы, пожалуйста, Комитет госконтроля и правительство встряхните так, чтобы они вам назвали все факты, где в 30-40 раз "великие" деятели, руководители получают зарплату выше, чем обычный продавец и другие. А потом бегают по сетям и кричат: "Ах, Президент задавил!" Бунт поднимают. Хотят этих бедолаг приподнять и опять устроить какую-то бучу", - дал Лукашенко поручение госсми.

"… опыт у меня есть, как с этой бучей разбираться. И будут разборки жесточайшие. Поэтому до людей - продавцов - надо довести: вот 800 или 1 тыс. рублей ваша зарплата, в вот 50-60 тысяч зарплата у этих так называемых владельцев", - заключил он.