Средняя зарплата в Беларуси в ноябре 2022 года выросла на 13,8 рубля

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в ноябре 2022 года составила 1648,2 рубля и выросла на 13,8 рубля по сравнению с октябрем, сообщил Белстат.

Номинальная начисленная зарплата – зарплата до вычета подоходного налога по ставке 13% и 1% обязательного страхового взноса в Фонд соцзащиты.

Реальная заработная плата в ноябре 2022 года упала на 2,0% к ноябрю 2021 года.

Номинальная начисленная средняя зарплата работников Минска за ноябрь составила 2232,8 рубля, Минской области - 1644,4 рубля, в Гомельской – 1484,8 рубля, Брестской – 1470,6 рубля, Гродненской -1490,9 рубля, Витебской - 1392,2 рубля, в Могилевской – 1360,4 рубля.

Самая большая начисленная среднемесячная заработная плата в октябре в секторе "информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания" и составила 5708,2 рубля. На втором месте находится деятельность пассажирского воздушного транспорта – 4292,5 рубля, на третьем –«вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования» - 4048,0 рубля.

Меньше всего начислено в октябре работникам парикмахерских и салонов красоты – 826,4 рубля; деятельность библиотек, архивов, музеев и прочая деятельность в сфере культуры – 966,7 рубля; деятельность по уходу в специализированных учреждениях и предоставление социальных услуг – 983,6 рубля.