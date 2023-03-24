Средняя зарплата в Беларуси в феврале выросла на 2,9 рубля

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в феврале 2023 года составила 1687,8 рубля и выросла на 2,9 рубля по сравнению с январем.

В январе средняя зарплата по сравнению с декабрем упала сразу на 230,7 рубля.

Номинальная начисленная зарплата – зарплата до вычета подоходного налога по ставке 13% и 1% обязательного страхового взноса в Фонд соцзащиты.

Реальная заработная плата в феврале 2023 года упала на 3,4% к февралю 2022 года.

Номинальная начисленная средняя зарплата работников Минска за февраль составила 2335,2 рубля, Минской области - 1677,4 рубля, в Гомельской – 1530,8 рубля, Брестской – 1473,5 рубля, Гродненской -1497,1 рубля, Витебской - 1412,5 рубля, в Могилевской – 1386,8 рубля.

Самая большая начисленная среднемесячная заработная плата в феврале в секторе "информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания" и составила 6420,7 рубля. На втором месте находится деятельность пассажирского воздушного транспорта – 3984 рубля, на третьем –«вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования» - 3455,7 рубля.

Меньше всего начислено в феврале работникам парикмахерских и салонов красоты – 799,5 рубля; деятельность библиотек, архивов, музеев и прочая деятельность в сфере культуры – 993,3 рубля; деятельность по уходу в специализированных учреждениях и предоставление социальных услуг – 1039,8 рубля.