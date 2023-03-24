Французская компания Leroy Merlin заявила о намерении покинуть Россию

Французская сеть магазинов стройматериалов и инвентаря Leroy Merlin объявила о планах уйти из России.

Магазины "Леруа Мерлен" работали в российских городах последние 18 лет, и нежелание компании сворачивать бизнес в России после начала полномасштабной войны против Украины вызывало обвинения в ее адрес со стороны Киева в "спонсировании российской военной машины".

В своем пятничном заявлении компания проинформировала, что передаст все свои операции в России местному менеджменту. Как заявляет компания, это делается для того, чтобы обеспечить сохранение рабочих мест для ее сотрудников.

Leroy Merlin– одна из крупнейших западных компаний, продолжающих деятельность в России несмотря на развязанную ею войну. Ее российский персонал насчитывает 45 тыс. работников, сообщает Reuters.

Leroy Merlin принадлежит холдинговой компании Association Familiale Mulliez, которая помимо прочего владеет французской сетью спортивных магазинов Decathlon и сетью гипермаркетов "Ашан", также продолжающих работать в России, отмечает BBC.