Последнее обновление: 24.11.2022 17:10

Electronic Arts окончательно ушла из России

Компания Electronic Arts приняла решение об окончательном уходе из России, пишет газета «Известия».

Сообщается, что EA перенесла всю деятельность, связанную с СНГ, в свой офис в Польше. Ранее 4 марта EA объявила о приостановке продаж своих продуктов в России и Беларуси.

Отмечается, что с российского рынка может повлечь за собой проблемы с технической поддержкой компании для игроков из России, Беларуси и стран СНГ. Также геймеры могут лишиться определенных бонусов вроде внутриигровых компенсаций за проблемы с работой серверов.

Ранее по теме


<Октябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Ноябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование