EPAM продал российскую дочку

Разработчик программного обеспечения EPAM продал российское юрлицо ООО "Эпам Систэмз" российской группе "Рексофт", следует из данных ЕГРЮЛ.

Сделка состоялась 2 августа, передает Интерфакс.

EPAM Systems Inc. в апреле 2022 года сообщила о намерении прекратить работу в России на фоне событий на Украине. В сентябре компания сообщила, что подписала соглашение о продаже практически всех своих российских активов, но сделка так и не состоялась: срок подписанного соглашения истек, компания пересматривает его условия, сообщала EPAM в феврале 2023 года. В мае компания сообщила, что получила разрешение российских властей на сделку.

ООО "Эпам Систэмз" было зарегистрировано в 2001 году. В 2022 году компания сократила выручку на 47,6% - до 15 млрд рублей. Компания получила чистый убыток в 3 млрд рублей против прибыли в 5,5 млрд рублей в 2021 году.

По данным на август 2022 года 20% ООО "Рексофт" принадлежали структуре "Интерроса" Владимира Потанина.