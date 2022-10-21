LG планирует закрыть завод в России

Южнокорейский производитель бытовой техники LG планирует закрыть завод в Подмосковье и перенести производство из России.

Речь идет о заводе, который выпускает холодильники, стиральные машины и телевизоры. Как пишет КоммерсантЪ, компания выбирает между Узбекистаном и Казахстаном. В Узбекистане переговоры велись с Artel, на мощностях которого производится в том числе техника Samsung.

В Казахстане у LG с 1998 года уже работал завод, но закрылся несколько лет назад. Перенос производства в Узбекистан выгоднее из-за дешевой рабочей силы, но в Казахстане больше платежеспособных потребителей, отмечают эксперты.