Последнее обновление: 21.10.2022 11:38

LG планирует закрыть завод в России

Южнокорейский производитель бытовой техники LG планирует закрыть завод в Подмосковье и перенести производство из России.

Речь идет о заводе, который выпускает холодильники, стиральные машины и телевизоры. Как пишет КоммерсантЪ, компания выбирает между Узбекистаном и Казахстаном. В Узбекистане переговоры велись с Artel, на мощностях которого производится в том числе техника Samsung.

В Казахстане у LG с 1998 года уже работал завод, но закрылся несколько лет назад. Перенос производства в Узбекистан выгоднее из-за дешевой рабочей силы, но в Казахстане больше платежеспособных потребителей, отмечают эксперты.

Ранее по теме


<Сентябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Октябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование