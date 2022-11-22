NVIDIA сообщила об окончательном уходе с рынка РФ

Американская компания - производитель графических процессоров NVIDIA заявила об окончательном выходе с российского рынка.

На закрытие подразделения в РФ компания потратила 16 миллионов долларов, пишет УНН со ссылкой на финансовый отчет компании.

В компании сообщили, что прямые продажи в Россию в 2022 финансовом году "были несущественными". Согласно отчету, доля выручки от общего объема составляла около 2%, еще 4% – от продаж на игровом направлении. Это 500 миллионов долларов из 12,5 миллиарда соответственно.

В ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину NVIDIA приостановила деятельность на территории России в начале марта 2022 года. 1 июля стало известно, что компания не продлила лицензии на программное обеспечение для облачного гейминга на территории РФ.

О прекращении всех бизнес-операций с Россией NVIDIA объявила в октябре.