BMW и Audi отключили российских дилеров от своего софта

Автоконцерны BMW и Audi ограничили доступ российских дилеров к своему программному обеспечению.

Владельцам машин этих марок теперь недоступна история техобслуживания, обновления элементов, пишут «Известия».

Участники рынка пытаются найти выход, начав работать над собственным ПО или «получая информацию по альтернативным каналам». Эксперты считают, что ограничение функционала, который закладывается в стоимость машины, можно квалифицировать как обман потребителей. Но санкции подходят под понятие «форс-мажор», что снимает ответственность с производителя, признают они.

На прошлой неделе Mercedes-Benz отключил российских дилеров от своего ПО.