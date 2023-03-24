СК Беларуси завершил расследование дела в отношении выданного Киргизией кардера

СК Беларуси завершил расследование уголовного дела в отношении «кардера», который 14 лет скрывался от преследования, сообщила пресс-служба ведомства.

«…житель Минска Владимир Кадария в 2008 году реализовал преступную схему по хищению денежных средств со счетов иностранных граждан и юридических лиц путем модификации компьютерной информации... Общая сумма похищенных денежных средств составила более 35 миллионов неденоминированных рублей, а сумма, прошедшая через так называемых «дропов» в качестве преступного дохода, превысила 225 тысяч долларов США», - говорится в сообщении СК РБ.

«[Кардер] приобретал реквизиты и информацию с магнитных полос банковских карт в «даркнете», после чего записывал их на «белый пластик» для имитации банковской платежной карты, обналичивал похищенные денежные средства через банкоматы столицы, а также выводил деньги через банковские счета «дропов», среди которых были в том числе граждане Беларуси». – информирует СК.

Киргизия передала Кадарию властям Беларуси в марте текущего года. СМИ сообщали, что Кадарию преследуют в Беларуси по политическим мотивам. Однако в опубликованном СК видео Кадария сообщает, что история о его политическом преследовании в Беларуси была придумана только ради того, чтобы избежать экстрадиции.