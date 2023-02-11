Последнее обновление: 11.02.2023 09:39

СК Беларуси возбудил 93 тыс. уголовных дел в 2022 году

Следственный комитет Беларуси в 2023 году рассмотрел более 146 тысяч заявлений и сообщений о преступлениях, в результате чего возбуждено свыше 93 тысяч уголовных дел.

К уголовной ответственности привлечено более 40 тысяч лиц, совершивших преступления. Такие итоги были озвучены на прошедшем в пятницу заседании коллегии ведомства.

«За 2022 год имущественный вред, причиненный преступлениями, превысил 209 миллионов рублей. А сумма возмещенного ущерба и арестованного имущества фигурантов уголовных дел составила более 250 миллионов рублей», - говорится в сообщении ведомства.

В числе особых заслуг отмечается «в рамках заочного уголовного преследования завершение расследования уголовных дел в отношении 18 экстремистов».

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