Последнее обновление: 21.06.2023 13:13

В Минске задержан иностранец-нацист за надругательство над госсимволом

МВД Беларуси сообщило о задержании в Минске «26-летнего иностранца, приверженца нацистской идеологии», за надругательство над государственными символами.

«На линию 102 поступило сообщение, что неизвестный поджег на улице белорусский флаг… Установлено, что накануне вечером мужчина выпивал в заведениях в центре столицы, потом отправился гулять по городу. На проспекте Независимости он сорвал со зданий три государственных флага, один из них поджег. Также фигурант поджег урну», - говорится в сообщении.

Сообщается, что задержанный ранее судим за кражу и хулиганство. Проверяется его причастность к совершению аналогичных преступлений.

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