В Беларуси педофилов будут принудительно подвергать химической кастрации

МВД РБ подготовило поправки в Уголовный кодекс, разрешающие принудительное лечение педофилов.

"По инициативе генеральной прокуратуры утвержден план мероприятий по защите детей от сексуального насилия и эксплуатации, утвержден механизм реабилитации жертв сексуального насилия. Подготовлены изменения в уголовный кодекс: наряду с наказанием за преступление по приговору суда предусматривается принудительное лечение лиц, страдающих педофилией", - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.

«Разработан и утвержден клинический протокол, содержащий алгоритм лечения педофилии, в т.ч. применение химической кастрации», - также сказано в сообщении.