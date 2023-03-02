СК Беларуси возбудил уголовное дело в отношении сторонников «Рёдан»

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело после задержания в Гомеле 200 сторонников субкультуры «Рёдан».

«Возбуждено уголовное дело по ст. 342 УК Беларуси. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление организаторов массового сбора», - говорится в сообщении ведомства.

«По данным следствия, 28 февраля текущего года, поддавшись призывам, опубликованным в социальных сетях и мессенджерах, возле торгового центра «Секрет» в Гомеле скооперировалась группа молодых людей из 200 человек в возрасте от 13 до 21 года, объединенные общими взглядами и принадлежностью к различным молодежным субкультурам, в том числе «ЧВК Рёдан» и так называемым «околофутбольным движениям», - сказано в сообщении.

Как сообщалось, в среду вечером в Бресте силовики задержали еще 52 поклонников субкультуры.