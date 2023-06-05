В Брестской области на взятке пойман антикризисный управляющий

Сотрудники ГУБОПиК МВД задержали с поличным при получении взятки должностное лицо одного из градообразующих предприятий Брестчины.

«В прошлом году завод выставили на торги, после чего один из потенциальных инвесторов захотел его купить. Антикризисный управляющий предложил снизить стоимость лота на 50% за вознаграждение в 1,25 миллиона рублей. Получив согласие, начал активные действия: сразу по окончании очередных торгов назначались и проводились новые. Это позволило за полгода снизить официальную стоимость практически до нужного уровня», - говорится в сообщении пресс-службы МВД.

В конце мая в столичном отеле состоялась встреча фигуранта с представителем инвестора. При получении части взятки в 50 тысяч рублей 62-летнего мужчину задержали.

Брестчанин работал антикризисным управляющим с 2016 года. Ему принадлежит дорогостоящая недвижимость в Минске и Бресте, а также авто премиального уровня. При обыске в доме фигуранта обнаружено более 150 тысяч долларов наличными.