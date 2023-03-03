Оппозиция открыла в Брюсселе представительство демократической Беларуси

В столице Бельгии Брюсселе в среду состоялось открытие миссии "За демократическую Беларусь", которая представляет интересы объединенной белорусской оппозиции, сообщила Светлана Тихановская.

Миссия будет предназначена для проведения культурных мероприятий, политических встреч и выставок. Ее возглавит Владимир Астапенко - бывший белорусский дипломат, который уволился в знак протеста против репрессий и который 30 лет назад открывал посольство Беларуси в Бельгии.

На открытии Тихановская отметила, что миссия поможет вернуть Беларусь в Европу, а также приблизит Европу к Беларуси, и "это место для всех, кто борется за права человека, свободу и независимость Беларуси, место для организаций и инициатив, которые также хотят перемен в нашей стране".

"Впервые за 28 лет у белорусов будет свое место в Брюсселе", - подчеркнула она.

Участие в презентации миссии "За демократическую Беларусь" приняли министр иностранных дел Бельгии, президент Фландрии, европейские парламентарии, лидеры европейских структур и международных организаций, белорусы Бельгии.