Последнее обновление: 03.01.2023 18:12

Тихановская выступит на экономическом форуме в Давосе

Светлана Тихановская получила приглашение на экономический форум в Давосе с 16 по 20 января 2023 года.

«Светлана Тихановская планирует посетить Давос и принять участие во Всемирном экономическом форуме», - сообщает пресс-служба Тихановской.

«Тихановская планирует обратить внимание на роль Беларуси в новой архитектуре безопасности в Европе, недопущение использования белорусской территории в войне против Украины, ситуацию с политзаключенными и политические репрессии», - отмечается в сообщении.

Официальные белорусские делегации не приглашались для участия в Давосском экономическом форуме с 1992 года, когда Беларусь представлял Станислав Шушкевич.

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