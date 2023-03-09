РФ готовит масштабную провокацию на границе Украины и Беларуси - ГУР

Российские военные планируют масштабную провокацию на украинско-белорусской границе, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Для детального освещения провокации в Беларусь должен прибыть главный российский пропагандист Соловьев. 11 марта планируется организация теле-радиомоста и прямая трансляция с места событий для пропагандистских СМИ в РФ, передает УНИАН.

"Для этого на территорию Беларуси прибывают несколько групп россиян. Предположительно, планы оккупантов предусматривают угрозу разрушения объектов инфраструктуры и возможные жертвы среди мирного населения. Цель провокации - создание враждебного общественного мнения относительно Украины со стороны беларуских граждан и обеспечение полноценного участия Вооруженных сил страны в войне на стороне РФ", - сообщает ГУР.

В украинской разведке подчеркнули, что Украина не проводит никаких боевых операций на территории Беларуси.