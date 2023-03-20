ЕАБР: Низкий спрос сдерживает инфляцию в Беларуси

Государственное регулирование цен и низкий потребительский спрос остаются основными факторами сдерживания инфляции в Беларуси, отмечают эксперты ЕАБР, комментируя снижение годовой инфляции в Беларуси в феврале с 12% до 11,7%.

«На снижение инфляции продолжили влиять сохранение ценового регулирования и слабый внутренний спрос. По-прежнему ожидается, что при отсутствии шоков годовые темпы роста потребительских цен продолжат замедляться: во II квартале инфляция может снизиться до уровней около 4% г/г», - сказано в комментарии.

«Однако по мере исчерпания дезинфляционного эффекта ценового регулирования, а также в условиях постепенного восстановления внутреннего спроса к концу года годовая инфляция может ускориться. Наш базовый прогноз инфляции в Беларуси по итогам 2023 г. — 8%», - отмечают эксперты.