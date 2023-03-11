Инфляция в Беларуси в феврале замедлилась до 11,7%

Потребительские цены на товары и услуги в Беларуси в феврале 2023 года выросли на 1,3% по сравнению с январем, с начала года рост составил уже 2,0%, сообщает Белстат.

Годовая инфляция в феврале замедлилась до 11,7% с 12,0% в январе.

Цены на продовольственные товары в феврале выросли на 1,1% к январю, на 2,3% с начала года. Рост цен на еду в годовом выражении (к февралю 2022 года) составил 13,3%.

Непродовольственные товары подорожали на 0,5% к январю, на 0,7% с начала года и на 12,8% в годовом выражении.

Тарифы на услуги выросли на 2,7% к январю, на 3,4% с начала года и 7,4% в годовом выражении.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в феврале 2023 г. по сравнению с январем 2023 г. составил 100,5%, с декабрем 2022 г. – 100,7%.