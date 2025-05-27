Отрицательное сальдо внешней торговли Беларуси в январе-марте составило $625 млн

Отрицательное сальдо внешней торговли Беларуси в январе-марте 2025 года составило $625 млн (в январе-марте 2024 года сальдо было положительным в размере $28,9 млн). Это следует из материалов Нацбанка.

В январе-феврале 2025 года дефицит внешней торговли был $393 млн.

Внешнеторговый дефицит обусловлен снижением экспорта на 1,1% до $11,42 млрд при росте импорта на 4,6% до $12,05 млрд.

Внешнеторговый оборот товаров и услуг за январь-март вырос на 1,8% и составил $23,47 млрд.

Дефицит внешней торговли товарами достиг $1,44 млрд, увеличившись в два раза. Экспорт товаров снизился на 4,6% до $9 млрд, импорт вырос на 3% до $10,45 млрд. Оборот торговли товарами сократился на 0,6% до $19,46 млрд.

Профицит внешней торговли услугами вырос на 12,4% и составил $814,5 млн. Экспорт услуг увеличился на 14,8% и достиг $2,41 млрд, импорт - на 16,1% до $1,6 млрд. Оборот в торговле услугами вырос на 15,3% и составил $4,02 млрд.

Власти Беларуси прогнозируют в 2025 году рост экспорта товаров и услуг на 5,4%.