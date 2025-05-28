Власти Беларуси сняли ограничения на импорт картофеля, лука, капусты и яблок из "недружественных стран"

Власти Беларуси "ответили" на очередные санкции ЕС, сняв ограничения на импорт картофеля, лука, капусты и яблок. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Как сообщалось, Европейский парламент 22 мая 2025 года одобрил проект решения о введении повышенных таможенных пошлин на ввоз в ЕС сельскохозяйственной продукции из синеокой.

"В ответ правительство сняло запрет на ввоз и реализацию на территории Республики Беларусь картофеля, лука репчатого, капусты свежей белокочанной, яблок, происходящих из недружественных стран, включая все государства - члены ЕС", - говорится в сообщении.

Согласно информации, премьер-министр Александр Турчин 27 мая 2025 года подписал постановление № 287.

"Беларусь в очередной раз демонстрирует открытость, миролюбие, принцип добрососедства и по аналогии с решением о безвизовом въезде в нашу страну граждан ряда государств, в том числе стран ЕС, ослабляет ограничения, введенные в отношении сельскохозяйственной продукции из недружественных стран", - заявляют в правительстве.