Годовая инфляция в Беларуси в апреле замедлилась до 4,7%

Потребительские цены на товары и услуги в Беларуси в апреле 2023 года выросли на 0,4% по сравнению с мартом, с начала года рост составил уже 3,0%, сообщает Белстат.

Годовая инфляция в апреле замедлилась до 4,7% с 6,0% в марте.

Цены на продовольственные товары в апреле выросли на 0,6% к марту, на 3,6% с начала года. Рост цен на еду в годовом выражении (к апрелю 2022 года) составил 10,4%.

Непродовольственные товары подорожали на 0,1% к марту, на 1,0% с начала года и на 1,6% в годовом выражении.

Тарифы на услуги выросли на 0,3% к марту, на 4,4% с начала года и 6,6% в годовом выражении.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в апреле 2023 г. по сравнению с мартом 2023 г. составил 100,3%, с декабрем 2022 г. – 101,6%.