ЕБРР и ЕС запускают в Армении программу поддержки компаний, выпускающих инструменты рынка капитала

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Евросоюз совместно с Минэкономики Армении запускают программу поддержки компаний, выпускающих инструменты рынка капитала. Об этом сообщает Минэкономики Армении.

Согласно информации, она дополнит программу поддержки выпуска облигаций и акций, которую в настоящее время реализует Министерство экономики.

Программа будет оказывать поддержку в наращивании возможностей и предоставлять консалтинговые услуги по процессу подготовки к эмиссии, а также дополнительное финансовое содействие отдельным компаниям.