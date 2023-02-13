Цены на сельхозпродукцию в Беларуси в январе выросли на 21,8% в годовом выражении

Цены на промышленную продукцию в Беларуси в январе 2023 года выросли на 0,4% по сравнению с декабрем 2022 года.

В годовом выражении цены на промышленную продукцию в январе выросли на 12,4% (к январю 2022 года).

Как сообщает Белстат, в том числе цены на инвестиционные товары выросли на 0,6% к декабрю, промежуточные товары – на 0,3%, потребительские товары – на 0,4%.

Цены на сельхозпродукцию в январе 2023 года снизились на 0,4% к декабрю. В годовом выражении рост цен составил 21,8%. В растениеводстве цены снизились на 0,3%, в животноводстве - на 0,4%.

Цены в строительстве в январе 2023 года выросли на 4,0% по сравнению с декабрем, в годовом выражении – на 12,0%. В том числе цены на строительно-монтажные работы выросли на 2,1%, на машины и оборудование 0,8%; цены на прочие работы и затраты выросли на 21,8% к декабрю.

Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта в январе 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года выросли на 0,2%, в годовом выражении - на 20,8%.

Тарифы на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в январе 2023 выросли на 0,4%, в годовом выражении – на 1,6%.