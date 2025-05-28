Кондитерская фабрика «Спартак» повышает цены на шоколадную продукцию

Кондитерская фабрика «Спартак» с 31 мая повышает цены на шоколадную продукцию. Об этом говорится в Telegram-канале Белгоспищепрома.

Повышение в концерне объяснили значительным ростом на мировом рынке цен на какао-продукты.

Например, на шоколад «Молочный» (95 г) и «Спартак» горький 56% (95 г) цена увеличится на 24 копейки до 5,01 рубля (ранее - 4,77 рубля), на шоколад молочный ZA SPARTAK 55% с дробленым фундуком (95 г) цена вырастет на 50 копеек до 5,49 рубля (ранее - 4,99 рубля).

Подобное повышение цен коснется и иных позиций шоколадной группы.