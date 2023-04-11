Нацбанк Беларуси объяснил резкое замедление инфляции в марте до 6,0%

Нацбанк Беларуси объяснил резкое замедление инфляции с 11,7% в феврале до 6,0% в марте в годовом выражении исключением из расчетов всплеска цен в марте 2022 года из-за начала войны РФ в Украине.

«Значительное уменьшение данного показателя связано с исключением из расчетного периода данных за март 2022 г., когда в течение месяца наблюдался ускоренный рост потребительских цен», - говорится в комментарии Нацбанка.

Потребительские цены на товары и услуги в марте 2023 года выросли на 0,6% по сравнению с февралем, с начала года рост составил уже 2,6%, сообщил Белстат.

Цены на продовольственные товары в марте выросли на 0,7% к февралю, на 3,0% с начала года. Рост цен на еду в годовом выражении (к марту 2022 года) составил 9,2%.

Непродовольственные товары подорожали на 0,3% к февралю, на 0,9% с начала года и на 9,1% в годовом выражении.

Тарифы на услуги выросли на 0,6% к февралю, на 4,1% с начала года и 7,1% в годовом выражении.

«Текущая интенсивность инфляционных процессов остается умеренной», - также говорится в комментарии Нацбанка.