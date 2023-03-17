Власти Беларуси приговорили топ-менеджеров tut.by к 12 годам лишения свободы

Бывшие гендиректор и главред tut.by Людмила Чекина и Марина Золотова приговорены к 12 годам колонии, такое решение вынес сегодня Минский городской суд.

«Марина Золотова признана виновной в:распространении материалов с публичными призывами к захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя нашей страны, призывами, обращенными к иностранным государствам, иностранным и международным организациям, к действиям во вред национальной безопасности Республики Беларусь, совершенных с использованием средств массовой информации и сети Интернет, по ч.3 ст.361 Уголовного кодекса Республики Беларусь, а Людмила Чекина – в организации указанных действий», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.

«Золотова также признана виновной в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенных группой лиц, по ч.3 ст.130 Уголовного кодекса Республики Беларусь, а Чекина – в организации таких действий», - сказано в сообщении.

Кроме того, Чекина признана виновной в уклонении от уплаты налогов путем умышленного занижения налоговой базы, в том числе посредством внесения в налоговые декларации (расчеты) заведомо ложных сведений, которое повлекло причинение ущерба в особо крупном размере, по ч.2 ст.243 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

«По совокупности преступлений Золотовой и Чекиной назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет каждой с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима, Чекиной – дополнительные наказания в виде штрафа в размере 1000 базовых величин в сумме 37 тыс. рублей и лишения права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет», - также сказано в сообщении Генпрокуратуры.