Последнее обновление: 17.11.2022 18:08

СК РБ: Дело «тут бая» в основном сводится к неуплате налогов

Следственный комитет Беларуси завершил расследование уголовного дела «тут бая», сообщил первый зампред СК Олег Шандарович.

«В самое ближайшее время уголовное дело уже будет передано прокурору», - сказал чиновник, которого цитирует пресс-служба ведомства.

Шандарович также сообщил, что большинству фигурантов дела предъявлены обвинения в неуплате налогов.

«…большинство фигурантов обвиняется в неуплате налогов. Почти все они подали прошение о помиловании, возместили ущерб в полном объеме и внесли уголовно-правовую компенсацию», – проинформировал он.

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