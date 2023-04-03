Главред «Региональной газеты» арестован за дискредитацию Беларуси

Прокуратура Молодечненского района санкционировала заключение под стражу 64-летнего руководителя местного издания «Региональная газета» Александра Манцевича по статье 369-1 (дискредитация).

Манцевич был задержан в середине марта.

«…подозреваемый, являясь директором редакции газеты, совместно с иными лицами с 1 января 2020 года по 15 марта 2023 года распространял в печатном издании и его интернет-ресурсах заведомо ложные сведения, дискредитирующие Беларусь и ее органы власти», - говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры РБ.

«В статьях содержалась недостоверная информация, направленная на причинение существенного вреда государственным и общественным интересам, подрыв авторитета страны и ее органов власти, нанесение ущерба национальным интересам, дестабилизацию обстановки среди граждан Беларуси, формирование ложных представлений о несоблюдении в республике прав и свобод граждан», - утверждается в сообщении.

Само издание ранее было признано экстремистским.