Последнее обновление: 03.04.2023 13:12

Главред «Региональной газеты» арестован за дискредитацию Беларуси

Прокуратура Молодечненского района санкционировала заключение под стражу 64-летнего руководителя местного издания «Региональная газета» Александра Манцевича по статье 369-1 (дискредитация).

Манцевич был задержан в середине марта.

«…подозреваемый, являясь директором редакции газеты, совместно с иными лицами с 1 января 2020 года по 15 марта 2023 года распространял в печатном издании и его интернет-ресурсах заведомо ложные сведения, дискредитирующие Беларусь и ее органы власти», - говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры РБ.

«В статьях содержалась недостоверная информация, направленная на причинение существенного вреда государственным и общественным интересам, подрыв авторитета страны и ее органов власти, нанесение ущерба национальным интересам, дестабилизацию обстановки среди граждан Беларуси, формирование ложных представлений о несоблюдении в республике прав и свобод граждан», - утверждается в сообщении.

Само издание ранее было признано экстремистским.

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