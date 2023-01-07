Верховный суд Беларуси оставил в силе приговор сотрудникам агентства БелаПАН

Верховный суд Беларуси оставил без удовлетворения жалобы на вынесенный белорусскими властями приговор менеджерам и журналистам информационного агентства БелаПАН.

"6 января 2023 года апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Беларусь приговор Минского областного суда от 6 октября 2022 года по уголовному делу в отношении Александрова Андрея, Злобиной Ирины, Новожилова Дмитрия, Левшиной Ирины в части назначенного наказания оставлен без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения", - говорится в сообщении Верховного суда РБ.

Минский областной суд приговорил Александрова к 14 годам лишения свободы, Злобину - к девяти годам, Новожилова - к шести годам, Левшину - к четырем годам.

Кроме того, Александров должен выплатить штраф в размере 32 тысяч рублей, Злобина – 25,6 тысячи рублей, Новожилов – 22,4 тысячи рублей. Александрову и Новожилову запрещено занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных обязанностей и совершением юридически значимых действий, на срок 5 лет.

Александров и Новожилов будут отбывать наказание в колонии усиленного режима, Злобина и Левшина – общего режима.