Лукашенко заявил о единстве помыслов с Папой Римским

Лукашенко заявил о единстве помыслов и взглядов с Папой Римским Франциском и пожаловался понтифику на Запад, который не хочет слушать и уважать режим в Минске.

«Много в чем наши взгляды совпадают. Во-первых, в необходимости искреннего поиска мира в Украине и прикладывания всех возможных усилий для его установления со стороны как политических лидеров, так и обычных граждан», - говорится в поздравлении Франциску с 10-й годовщиной начала Понтификата.

«Во-вторых, в потребности глубокого переосмысления существующих отношений в глобальной политике. Согласен с Вами, что весь мир - это братские связи, основанные на прощении, единении, примирении, а не на угнетении, поглощении и навязывании своих взглядов», - сказано в поздравительной «открытке».

Стоит отметить, что накануне Папа Римский отказался от визита в Украину, поскольку не может одновременно посетить и Россию.

"Я желаю поехать в Киев. Я хочу поехать в Киев. Но при условии, что приеду в Москву. Я посещу либо оба места, либо ни одного", – заявил Папа в интервью аргентинскому порталу La Nacion.

При этом он признал, что посетить Москву он не может, но "это не невозможно": "Надеюсь, что мы сможем это осуществить. Но никаких обещаний нет".

В поздравлении Папе Лукашенко не забыл и о своих проблемах.

«К сожалению, не все разделяют наше стремление слушать и слышать друг друга, вести переговоры и сотрудничать. Уже который год мы пытаемся разъяснить Западу бесперспективность давления на Беларусь, важность диалога, основанного на взаимоуважении, традициях, ценностях и национальных интересах каждой страны", - посетовал он.