Последнее обновление: 22.12.2020 19:36

Власти Беларуси разрешили Кондрусевичу вернуться в Беларусь

Апостольская Нунциатура в Республике Беларусь сообщает, что 22 декабря 2020 года из компетентных государственных органов получила информацию о том, что архиепископ Тадеуш Кондрусевич не имеет препятствий для возвращения на территорию Республики Беларусь.

«Апостольская Нунциатура выражает признательность государственным органам Республики Беларусь за положительный ответ на просьбу Папы Франциска о возможности возвращения архиепископа Тадеуша Кондрусевича для совершения торжественных богослужений Рождества Христова с верующими, пастырем которых он является», - говорится в сообщении за подписью апостольского нунция архиепископа Анте Йозича на сайте Католической церкви Беларуси

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