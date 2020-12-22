Макей: Ватикан попросил Лукашенко позволить Кондрусевичу вернуться в Беларусь

Папа Римский лично попросил Лукашенко разрешить архиепископу Тадеушу Кондрусевичу вернуть в Беларусь. Просьбу в Минск привез апостольский нунций в Великобритании Клаудио Гуджеротти.

Об этом сегодня сообщил глава МИД РБ Владимир Макей.

"В [письме] излагалась соответствующая просьба, связанная с известной персоной, архиепископом Минско-Могилевским Тадеушем Кондрусевичем. Исходя именно из чувства глубокого уважения к Папе Римскому и личных добрых отношений, глава белорусского государства счел возможным пойти навстречу просьбе Папы Римского и дать соответствующее поручение найти решение с учетом всех имеющихся правовых механизмов», - сказал Макей, которого цитирует БелТА.

«И это с учетом того, конечно же, что приближаются добрый, святой для всех праздник Рождества Христова и торжественные события. Это тоже было соответствующим дополнительным аргументом в пользу принятия решения по этому случаю, связанному с архиепископом Минско-Могилевским Тадеушем Кондрусевичем, несмотря на ряд негативных моментов, связанных с этой персоной", - добавил глава МИД РБ.