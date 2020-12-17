Папа Римский обеспокоен ситуацией в Беларуси, отправил гонца в Минск

Папа Римский Франциск обеспокоен нынешней ситуацией в Белоруссии. Об этом сообщил в четверг глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

"Могу сообщить, что сегодня утром монсеньор Клаудио Гуджеротти, бывший нунций в Беларуси, в качестве специального посланника Папы Римского встречается с Александром Лукашенко, чтобы выразить обеспокоенность Папы Франциска нынешней ситуацией в стране", - указал Бруни, передает ТАСС.

Как известно, глава Римско-католической церкви в Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич оказался невъездным в Беларусь после осуждения насилия в отношении и протестующих. В настоящий момент он находится на территории Польши и намерен подать в отставку по возрасту.