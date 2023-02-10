Последнее обновление: 10.02.2023 16:44

Рост цен на еду в Беларуси в январе составил 13,6% в годовом выражении

Потребительских цены на товары и услуги в Беларуси в январе 2023 года выросли на 0,8% по сравнению с декабрем прошлого года.

В годовом выражении (к январю 2022 года) рост цен составил 12%, сообщает Белстат.

Цены на продовольственные товары выросли на 1,2% к декабрю и на 13,6% в годовом выражении.

Непродовольственные товары подорожали на 0,2% к декабрю и на 12,8% в годовом выражении, тарифы на услуги выросли на 0,7% и 8,3% соответственно.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в январе 2023 г. по сравнению с декабрем 2022 г. составил 100,3%.

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