Последнее обновление: 20.02.2023 10:32

Лукашенко с Совбезом обсудит проект закона о народном ополчении

Лукашенко сегодня проведет заседание Совбеза, на котором будет рассмотрен проект закона о народном ополчении.

Об этом сообщила пресс-служба Лукашенко.

Лукашенко в четверг сообщил, что численность Вооруженных сил Белоруссии составляет 75 тыс. военнослужащих, в случае необходимости в несколько этапов количество личного состава может быть увеличено до полумиллиона.

Между тем, в воскресном эфире белорусского госТВ замначальника факультета Генштаба ВС Андрей Богодель заявил, что власти при необходимости могут мобилизовать до 2 млн человек, что в принципе включает почти все экономически активное мужское население страны.

«[Лукашенко], безусловно, сказал о том, что мы можем развернуть до полумиллиона, но это, если так сказать, только то, что касается Вооруженных сил. На самом деле военные организации государства не ограничиваются только Вооруженными силами. Органы пограничной службы, Внутренние войска, Следственный комитет, органы государственной безопасности. Если мы говорим об этом, то 1,5-2 млн - это реальные возможности наши", - сказал Богодель.

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