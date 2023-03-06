Последнее обновление: 06.03.2023 08:36

Власти Беларуси обещают оружие только «проверенным» ополченцам

МВД Беларуси подтвердило намерение вооружить белорусское народное ополчение, однако утверждает, что оружие в руки получат только проверенные ополченцы.

"Разрабатывая закон, мы учли этот вопрос. Мы видели, что происходило на Украине, когда к магазинам подвозили ящики с оружием и брали все, кто хотел. Понятно, что оружие и попадало в руки преступников. Разработан целый алгоритм, система. Каждый человек будет проверен", - заявил глава МВД Беларуси Иван Кубраков в эфире белорусского госТВ.

Он также уточнил, что МВД будет руководит народным ополчением, но «списки тех граждан, кто изъявил желание добровольно обеспечивать безопасность", будут у местных властей.

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