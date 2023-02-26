Последнее обновление: 26.02.2023 10:59

Совбез Беларуси подтверждает готовность без мобилизации поставить под ружье до 1,5 млн человек

В случае введения военного положения белорусские власти смогут довести личный состав военных организаций до 1,5 млн человек, заявил глава Совбеза РБ Александр Вольфович в эфире госТВ.

"Структуры военной организации государства, не Вооруженных Сил, составят где-то до 1,5 млн человек в случае объявления военного положения и перевода экономики на военные рельсы", - сказал Вольфович.

В дополнение, «для защиты общественного порядка, для борьбы с бандитизмом на местах, пресечения мародерства, борьбы с диверсионно-разведывательными группами» власти планируют использовать народное ополчение.

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