В ЕАЭС обсуждают снижение беспошлинного порога

Снижение беспошлинного порога с €1 тыс. обсуждается, страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будут вырабатывать консолидированное мнение по этому вопросу. Об этом заявил в пятницу журналистам глава коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович в ходе поездки по Ярославской области, пишет ТАСС.

"Сегодня это [беспошлинный порог] действует. Конечно, ряд стран предлагает все-таки снизить эти пороги, но будем уже вырабатывать такое консолидированное мнение. Я думаю, что вот в этом плане будут, наверное, и альтернативные точки зрения в пользу нынешних порогов €1 тыс. и 30 [кг]", - сказал Мясникович, отвечая на вопрос, действительно ли обсуждается снижение порога.

Отвечая на вопрос, в связи с чем ведется такое обсуждение, глава коллегии ЕЭК сказал: "Для того, чтобы действительно ориентировать население на отечественные товары, не только на импорт".

"Здесь, как говорится, надо взвешенные подходы понимания, потому что у человека должен быть выбор. Его нельзя ограничивать в выборе, если он хочет что-то приобретать необязательно отечественное. Но лучше стремиться к тому, чтобы отечественный товар был конкурентоспособен", - сказал Мясникович.

Ранее в Евразийской экономической комиссии сообщали о продлении до 1 апреля 2023 года срока действия увеличения лимита беспошлинного ввоза товаров в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в рамках интернет-торговли с €200 до €1 тыс. Речь идет о ввозе товаров для физических лиц. Если стоимость посылки превышает эту сумму или ее вес составляет более 31 кг, необходимо заплатить пошлину в размере 15% от стоимости заказа, но не менее €2 за 1 кг.

По мнению комиссии, эта мера позволяет поддержать граждан, заказывающих товары для личного пользования в зарубежных интернет-магазинах, а также избежать дефицита товаров.

В состав ЕАЭС входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.