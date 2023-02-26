Последнее обновление: 26.02.2023 10:59

США запретили экспорт дорогих смартфонов в Беларусь

Соединенные Штаты в рамках объявленного в пятницу пакета санкций против РФ и Беларуси расширили список "предметов роскоши", на которые распространяются экспортные ограничения, добавив в него в том числе смартфоны ценой выше $300, а также множество наименований бытовой техники, электроники и звукового оборудования.

Об этом говорится в уведомлении, размещенном в Федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства, передает ТАСС.

В целом в список "предметов роскоши" были добавлены 276 пунктов. Среди них - "смартфоны, оптовая цена на которые в США составляет свыше $300 за единицу товара", фены для волос, микроволновки, электрические кофемашины и тостеры, виниловые проигрыватели, педали эффектов для музыкальных инструментов любой стоимости, электронные весы стоимостью свыше $100, холодильники дороже $750 и другие товары.

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